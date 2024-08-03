كشفت مصادر عن رفض زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار تنصيب خالد مشعل رئيسًا جديدًا للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل مؤخراً في طهران.

وباشرت حماس إجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية، لاختيار رئيس جديد للحركة بعد اغتيال إسماعيل هنية، وقالت في بيان، يوم السبت، إنها ستبادر إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها عند الانتهاء منها.

وأجرت حماس مشاورات في قطر لاختيار خليفة هنية، وذكرت مصادر أن السنوار، يرفض تولي زعيم الحركة السابق خالد مشعل قيادة حماس مجدداً، وفق "العربية".

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وحول أسباب رفض السنوار، قالت المصادر إنه يفضل تنصيب خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة لخلافة هنية، مبينة أن "السنوار يفضل شخصية علاقتها طيبة مع إيران وسوريا لخلافة هنية".

وأشارت ذات المصادر إلى أن اختيار شخصية قيادية تخلف هنية سيكون خطوة "مؤقة" حتى إجراء الحركة انتخاباتها الداخلية بعد عدة أشهر.

وفي وقت سابق، أعلنت حماس أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن تكليف أسماء معينة لقيادة الحركة، لا أساس له من الصحة، وذلك في إشارة إلى أنباء راجت عن اختيار مشعل لخلافة هنية.

وقالت الحركة في بيان إن قيادتها باشرت إجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.