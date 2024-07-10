تونس.. حكم بحبس العضو السابق بهيئة الانتخابات زكي الرحموني

أصدرت محكمة ابتدائية تونسية، حكمًا بحبس العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني، مدة 16 شهرًا.

ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" عن الرحموني قوله، إن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت الاثنين، حكمًا يقضي بسجنه 16 شهرًا في قضيتين رفعتهما ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحالية.

وأوضح الرحموني، أن "القضية الأولى رفعتها هيئة الانتخابات يوم 19 أغسطس/آب 2022 ، بناء على تصريحات كان أدلى بها في إحدى الإذاعات الخاصة، وصدر في حقه حكم يقضي بسجنه ثمانية أشهر، بتهمة الإساءة للغير ونسبة أمور غير صحيحة".

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وبخصوص القضية الثانية، ذكر أن "هيئة الانتخابات تقدمت في 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، بطلب تتبع ضده وضد العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة وشخص آخر يدعى الدالي البرهومي، بسبب تدوينات منتقدة لعمل الهيئة".

وقال الرحموني إن تدويناته "لم تتضمن أخبارا زائفة ولم تتعرض لأي عضو من أعضاء الهيئة".

وبين أن "النيابة العمومية بابتدائية تونس، أحالت المتهمين الثلاثة في هذه القضية كل على حدة، وقضت بسجنه ثمانية أشهر أخرى".

وأشار إلى أن "ابتدائية تونس لم تراعِ سبق التعهد من قبل ابتدائية سليانة في قضية كانت رفعتها هيئة الانتخابات يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2022 بخصوص التدوينات نفسها، وكان تعهد بها حاكم التحقيق بابتدائية سليانة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأكد الرحموني أنه لن يستأنف هذين الحكمين لعدم رغبته في المثول ثانية أمام القضاء.