مذكرة الاعتقال "تؤرق" نتنياهو.. استدعى أعضاء في حكومته للتشاور

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، مشاورات بشأن إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه؛ على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر الحادي عشر، وفق ما نقلت الأناضول عن إعلام عبري.

وفي مايو/ أيار الماضي، طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولم تصدر المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، قرارها بشأن هذا الطلب، ولا تزال تتلقى فيه آراء دول ومؤسسات ما بين مؤيد ومعارض، وليس معروفًا متى تصدر قرارها.

والخميس، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن نتنياهو سيعقد، في وقت لاحق اليوم، جلسة مشاورات بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية.

وأوضحت أنه استدعى للجلسة وزراء الدفاع يوآف غالانت والخارجية يسرائيل كاتس والعدل ياريف ليفين والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وكذلك المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا.

ولم ترد إفادة من الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه المشاورات.

وفي حال صدور مذكرتي اعتقال، لن يكون بإمكان نتنياهو ولا غالانت السفر إلى 124 دولة أعضاء في المحكمة، التي تعد قراراتها ملزمة.

ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست العام 2002، وبعد 13 عامًا تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى.