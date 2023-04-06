الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من غزة لليوم الثاني

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صواريخ، اليوم الخميس، على جنوب إسرائيل لليوم الثاني، بعد أن أدى اقتحام الشرطة الإسرائيلية لحرم المسجد الأقصى المبارك إلى إطلاق النار عبر الحدود وأثار مخاوف من مزيد من التصعيد.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا خلال هجوم صاروخي في الصباح الباكر من قطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حركة "حماس".