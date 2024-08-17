حذرت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "أونروا"، السبت، من "تقليص إسرائيل المنطقة الإنسانية" إلى 11% فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين.

وقالت في منشور على منصة "إكس"، إن "آلاف العائلات الفلسطينية تواصل النزوح في قطاع غزة مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة، ولا مكان آمن يذهبون إليه".

وجددت الوكالة الأممية مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لوكالة "الأناضول".

وأمس الجمعة، طالب الجيش الإسرائيلي سكان شرقي دير البلح وبلدة القرارة، وبلوكات في منطقة المواصي، ومدينة حمد وأحياء الجلاء والنصر شمال خان يونس بالإخلاء الفوري، مهددًا بأنه سيبدأ "عملية عسكرية فيها".

وجاء ذلك في مناشير ورقية ألقتها طائرات إسرائيلية على مناطق مختلفة في مدينتي دير البلح (وسط)، وخان يونس (جنوب).

وقالت مسؤولة الاتصالات بالأونروا لويز ووتردج، في منشور على حسابها عبر "إكس"، إن "أوامر إخلاء (إسرائيلية) جديدة تستهدف آلاف الأسر الفلسطينية المتضررة وسط وجنوبي قطاع غزة".

وأشارت إلى أن "آلاف الأسر الفلسطينية المتضررة وصلت أخيرًا إلى المنطقة التي استهدفتها مساء أمس (الجمعة) أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة، بعد أوامر تهجير سابقة في مدينة خان يونس الجنوبية".

وسلطت الضوء على أن "لا شيء في قطاع غزة سوى النوافذ والمنازل والحياة المحطمة، والفلسطينيون محاصرون في هذا الكابوس الذي لا نهاية له".

وأرفقت ووتردج صورة تظهر حجم الدمار لأبنية بقطاع غزة سويت بالأرض، وكذلك سيارات محطمة.