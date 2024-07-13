الأرجنتين تصنّف حماس "منظمة إرهابية"

أعنلت الرئاسة الأرجنتينة، عن تصنيف حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، فإن خطوة الأرجنتين تأتي في ظل التقارب المستمر بين رئيس البلاد خافيير ميلي، وبين إسرائيل.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن ميلي فور صوله إلى إسرائيل عن خطة لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس.

وقال ميلي الذي اعتنق اليهودية الأرثوذكسية: "خطتي هي نقل السفارة إلى القدس الغربية".

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وبعد ذلك، شبه الرئيس الأرجنتيني هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول بـ"المحرقة النازية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال: "لا يمكن للعالم الحر أن يبقى غير مبال بهذه الحالة حيث نرى أمثلة واضحة على الإرهاب ومعاداة السامية وما يمكن أن أصفه بالنازية في القرن الحادي والعشرين".

ولم يدِنْ ميلي أي من الممارسات الإسرائيلية في غزة.

وبعد فوزه في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، قام بزيارة قبر أحد الحاخامات البارزين في نيويورك.