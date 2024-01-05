الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادي بارز في "الجهاد الإسلامي"

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، تصفية مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمال القطاع وأحد مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي ممدوح لولو.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعى إنه تم اغتيال ممدوح لولو بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو، بقيادة مركز النيران والاستخبارات التابع لقيادة المنطقة الجنوبية وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العامة وجهاز الأمن العام.

وقال أدرعي عبر حسابه في منصة "إكس"، إن "ممدوح لولو عمل مساعدًا ومقربًا من قادة منطقة شمال القطاع لدى منظمة الجهاد الإسلامي، وكان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج".