كشف مصدر سياسي رفيع المستوى، عن توجيه واشنطن رسائل تحذير شديدة اللهجة إلى العراق، في حال تعرضت القوات الأمريكية للاستهداف في البلاد.

وقال المصدر المقرب من مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لـ "إرم نيوز"، إن "اتصالًا هاتفيًا جرى بين السوداني ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبحث تداعيات التصعيد الحاصل في المنطقة".

وأضاف أن "بلينكن أوصل رسالة شديدة اللهجة للسوداني بأن واشنطن سترد بحزم على أي اعتداء تتعرض له القوات الأمريكية الموجودة على أرض العراق".

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من جهته، أكد السوداني في بيان صحفي، أن "منع التصعيد في المنطقة مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزة ومنع توسعه إلى لبنان، وردع ولجم نتنياهو وحكومته".

وعادت الفصائل المسلحة في العراق لشن هجمات تجاه القوات الأمريكية خصوصا في قاعدة عين الأسد بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر.

وتترقب إسرائيل والقوات الأمريكية، ردًا من طهران وحلفائها، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وسط طهران.