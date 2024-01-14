الإرياني: القرصنة البحرية تدار من غرفة عمليات في طهران

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، السبت، إن "الهجمات التي تستهدف ممرات الملاحة وحركة التجارة العالمية، تدار من غرفة عمليات مشتركة في طهران".

ونقل موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت" عن الإرياني قوله إن "جريمة القرصنة البحرية التي نفذها النظام الايراني وطالت ناقلة النفط الأمريكية سانت نيكولاس، والتي جاءت بعد ساعات من إعلان مليشيا الحوثي للمرة الأولى مسؤوليتها عن هجوم واسع استهدف سفينة أمريكية، يكشف الدوافع الحقيقية لتلك الهجمات".

وأوضح الإرياني، أن "الحادثة تقدم دليلاً إضافياً أن تبرير مليشيا الحوثي، استهدافها السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب بمزاعم نصرة غزة، كذبة كبيرة، ومجرد ذريعة لتنفيذ الاملاءات الإيرانية في تصفية حساباتها مع القوى الدولية، ونشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".