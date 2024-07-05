حماس: نرفض أي تصريحات تدعم دخول قوات أجنبية إلى غزة

قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، إنها ترفض أي تصريحات أو مواقف تدعم خطط دخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر.

وأكدت في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن إدارة القطاع "هي شأن فلسطيني خالص".

وأضافت أن الشعب الفلسطيني "لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره".

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وكانت قد أكدت رئاسة السلطة الفلسطينية في وقت سابق أنه "لا شرعية" لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الفلسطينية، وذلك ردا على ما وصفته بـ"التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).