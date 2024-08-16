هجوم إرهابي يستهدف مبنى عسكريًا جنوبي اليمن (فيديو)

استهدف هجوم إرهابي، صباح اليوم الجمعة، مبنى تتخذه إحدى القوات العسكرية التابعة للقوات الجنوبية المسلحة، مقرًا لإقامة جنودها العسكريين، في محافظة أبين جنوبي اليمن، وفق معلومات أولية.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات الجنوبية المسلحة المقدم محمد النقيب، في تصريح لـ"إرم نيوز": إن "هجومًا إرهابيًا بسيارة مفخخة، استهدف اللواء الثالث دعم وإسناد في مديرية مودية".

وبحسب النقيب، فإن "الهجوم الإرهابي، أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف الجنود"، دون ذكر إحصائية بعددهم.

ويقيم في المبنى الكائن في مديرية مودية شرق محافظة أبين المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بحسب المعلومات- جنود ينتمون للواء الثالث دعم وإسناد، فيما ذُكر أن الحادث أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود المنتمين للوحدة العسكرية.

وأظهر مقطع مرئي متداول، حجم الانفجار، واحتراق أجزاء من المبنى، عقب دقائق من وقوعه، ووصفت مصادر محلية الانفجار بالكبير والضخم، مشيرين إلى أن دويّه سُمع على بعد مسافة كبيرة من موقع الاستهداف.

وتخوض القوات العسكرية الجنوبية، في المديريات الشرقية لمحافظة أبين، حربًا عسكرية منذ قرابة عامين، ضمن حملة "سهام الشرق" لتطهيرها من "العناصر الإرهابية".

وأورد الموقع الرسمي باسم القوات الجنوبية المسلحة "درع الجنوب" نقلاً عن مصدر عسكري، قوله، إن "سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، انفجر بالقرب من مدرسة الفريض بمديرية موديه في أبين".

وذكر "درع الجنوب"، أن "التفجير الإرهابي استهدف ثكنة عسكرية من أبطال اللواء الثالث دعم وإسناد ما أدى إلى استشهاد عدد من الجنود وجرح آخرين".

وأضاف، بأن "قوات اللواء الثالث دعم وإسناد انتشرت في محيط المنطقة عقب التفجير، فيما لا تزال عملية إسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة مستمرة".