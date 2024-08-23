حضت الفلبين الجمعة، بحارتها على "تفادي" البحر الأحمر على خلفية الهجمات بالصواريخ والمسيرات التي تطلقها ميليشيا الحوثي في اليمن وتستهدف سفنا في الممر المائي الحيوي.

وقالت وزارة الخارجية، إن "على المواطنين الفلبينيين تفادي المنطقة برمتها ما لم يكن ذلك ضروريا جدا لمورد رزقهم".

وأشارت إلى "تفاقم النزاع في البحر الأحمر ما يمثل خطرا واضحا وقائما على جميع البحارة الفلبينيين العاملين في المنطقة"، بحسب "فرانس برس".

وأصابت ثلاث قذائف الأربعاء ناقلة النفط "سونيون" التي ترفع علم اليونان، قبالة سواحل مدينة الحُديدة غربي اليمن، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك، بحسب وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري.

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ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأثّرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الإستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.