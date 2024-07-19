أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، أن تهديدات الحوثي باستهداف إسرائيل، عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، تحققت بالفعل، ما يثبت أن الميليشيا اليمنية باتت تشكل معضلة كبيرة لإسرائيل.

وقالت الصحيفة العبرية إنه منذ انضمام ميليشيا الحوثي للقتال ضد إسرائيل، كجبهة أخرى مساندة لقطاع غزة خلال الحرب المُندلعة هُناك، وكجزء من المحور الشيعي الإيراني، لم تتوقف التهديدات القادمة من اليمن لحظة واحدة.

وأعلنت ميليشيا الحوثي، مرات عديدة، عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل، ففي نهاية يونيو/حزيران الماضي، على سبيل المثال، أعلنت الميليشيا مسؤوليتها عن إطلاق عدد من صواريخ كروز على "هدف حيوي" في حيفا، وفق الصحيفة.

وقالت إنه رغم إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن شن عمليات استهداف لإسرائيل دون توقف، لم يحدث هجوم كبير على البلاد، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان تتوافق ادعاءاتها بإعلان مسؤوليتها عن هجمات يتم اعتراضها داخل الأراضي الإسرائيلية.

مرحلة التصعيد الرابعة

أما ميليشيا الحوثي، فقد أعلنت عن مراحل تصعيد ضد إسرائيل خلال الحرب، وقبل الهجوم على تل أبيب، قالت الميليشيا إنها في مرحلة التصعيد الرابعة، والتي أعلنت خلالها الهجوم على السفن التي تتعاون شركاتها مع إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، وفق الصحيفة العبرية.



ومنذ عدة أشهر، أعلنت ميليشيا الحوثي، مرارًا وتكرارًا، عن إدخال أسلحة جديدة لاستخدامها ضد إسرائيل، وأخيرًا على سبيل المثال، أدخلت زوارق متفجرة غير مأهولة، وصاروخ يسمّى "فلسطين"، كما أطلقت على الطائرة المسيرة التي تم استخدامها في الهجوم المميت على تل أبيب اسم "يافا"، بحسب الصحيفة.

ونقلت عن ميليشيا الحوثي قولها إنه من المستحيل اكتشاف طائرة "يافا"، وإنها قادرة على اختراق أنظمة الدفاع الإسرائيلية.

وتستخدم ميليشيا الحوثي، من بين أمور أخرى، الطائرات المسيرة، وصواريخ كروز، والصواريخ الباليستية، والقوارب الهجومية، وعادة ما يفشلون في تنفيذ التهديدات.

قوة "الحوثي" البشرية

وقالت "يديعوت أحرونوت"، إنه لا ينبغي تجاهل القوة البشرية الهائلة لميليشيا الحوثي، إذ إنهم نفذوا، في الأشهر الأخيرة، مناورات في أراضيهم تتضمن محاكاة للاستيلاء على مستوطنات وقواعد إسرائيلية ومهاجمتها، كما أنهم يقومون بتدريب القوات على الاختراق البري داخل الأراضي الإسرائيلية.

واختتمت الصحيفة العبرية بالقول: "صحيح أنهم بعيدون جدًا عن إسرائيل، وصحيح أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي نفذ معظم الهجمات ضد أهداف ميليشيا الحوثي في أراضي اليمن، خلال الأشهر الأخيرة، لكن الهجوم الأخير يثبت أن ميليشيا الحوثي تشكل معضلة خطيرة بالنسبة لإسرائيل".