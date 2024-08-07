أكد نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الأربعاء، أن "اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق، يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران"، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد الخريجي، في كلمة له، خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، على أن اغتيال هنية أيضاً "انتهاك لسلامة إيران الإقليمية وأمنها القومي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين".

ونوه إلى "استشعار حكومة خادم الحرمين الشريفين، خطورة الأحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية؛ بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة وممارساته غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، متجاهلة بذلك المواثيق والقرارات الدولية".

وقال إن "حكومة المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تدين ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على المدنيين، كما ترفض أي اعتداء على سيادة الدول أو تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وفقاً للمواثيق الدولية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي".

وأعرب الخريجي عن "قلق المملكة الشديد من تصاعد انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ونقص الغذاء والدواء والوقود واستنزاف كامل لقطاعات الصحة تحت وطأة الأعداد المتزايدة من المرضى وكذلك المدنيين النازحين الباحثين عن مأوى"، وفق البيان.

وجدد المسؤول السعودي "دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفاعل للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات وتبعاتها السلبية على فرص إحياء عملية السلام، والكف عن الاعتداءات والانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني الشقيق"، بحسب البيان.

وأكد في كلمته أيضاً أن "المملكة تدعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والوصول إلى حل شامل بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

من جهتها، حمّلت منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن "الاغتيال الآثم" لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأسبوع الماضي في طهران.

ورأت المنظمة، التي تضم 57 بلداً، في بيان ختامي، بعد الاجتماع الاستثنائي إن الاغتيال "يقوض الأمن والاستقرار" في المنطقة.