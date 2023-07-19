الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ‎

نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وداهم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، مخيم "الدهيشة" وبلدة "الخضر" جنوب بيت لحم، وسط الضفة الغربية واعتقل 4 فلسطينيين.

جاء ذلك، وسط مواجهات اندلعت بعد تصدّي الأهالي للجيش الإسرائيلي في محاولة لمنعه من الوصول لمنازل الفلسطينيين.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، بلدة "نعلين" غرب رام الله، واعتقل فلسطينيًّا بعد محاصرة منزله وتفتيشه.

وفي القدس، اعتقلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، 3 فلسطينيين من بلدة بدّو شمال غرب المدينة، بعد نصب حاجز عسكري، بشكل مفاجئ، وتفتيش السيارات المارة.

من جهتهم، أفاد شهود عيان لـ "إرم نيوز" في طولكرم شمالي الضفة الغربية، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابًّا من منزله في الحي الجنوبي للمدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

وكان الجيش الإسرائيلي نفَّذ ليلة الثلاثاء حملة اعتقالات طالت 15 فلسطينيًّا من الضفة الغربية، بعد أن اقتحم بضع مناطق وسط مواجهات مع الفلسطينيين.