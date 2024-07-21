قالت شركة أمريكية متخصصة في الأبحاث التجارية، إن الغارة الإسرائيلية دمّرت القدرة التخزينية للوقود في ميناء الحديدة، إلى جانب خروج خمس رافعات عن الخدمة.

وذكرت مجموعة نافانتي (NavantiGroup) الاستشارية الأمريكية، في تقرير أصدرته الأحد، أنها "تلقت بلاغا من تجار، بأنه تم تدمير القدرة التخزينية للميناء البالغة 150 ألف طن من الوقود، ولم يتبق سوى 50 ألف طن من مخزن الوقود في محطة رأس عيسى".

وأضاف أن خمس رافعات في ميناء الحديدة، تضررت ولم تعد قادرة على العمل.

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وأوضح التقرير، أن "الميناء كان يضم 10 رافعات، خمسا منها معطلة وخمسا أخرى تعمل، على الرغم من أنها تحتاج إلى صيانة أو إصلاحات كبيرة، وجاءت الغارات الإسرائيلية الأخيرة ودمرتها بالكامل".

وتعرض ميناء الحديدة، السبت، لغارة إسرائيلية أدت لسقوط قتلى وجرحى.