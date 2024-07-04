أوقفت السلطات التونسية، الأربعاء، المرشح الرئاسي السابق لطفي المرايحي، للاشتباه بارتكابه جرائم من بينها "تبييض الأموال".

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن قوات أمنية مختصة تولت إيقاف المرايحي، الذي يشغل موقع الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة قال ناشطون إنها تظهر المرايحي لحظة إيقافه.

ونقل موقع "موزاييك" تصريحات للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد زيتونة، قال فيها إن إيقاف المرايحي جرى استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه على ذمة أبحاث تتعلق بعدد من الشبهات.

وأوضح أن الشبهات تتعلق بتبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية في الخارج دون ترخيص من البنك المركزي.