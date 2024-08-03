أغلق محتجون ليبيون حقل الشرارة النفطي، جنوب شرق البلاد، جزئيا، في وقت متأخر السبت، بحسب ما ذكرت "رويترز" نقلا عن مهندسَين في الحقل.

وحقل الشرارة، الذي يعمل بطاقة إنتاج تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا، هو أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا. واستُهدف الحقل على نحو متكرر لأسباب سياسية متنوعة ومطالب من قبل محتجين محليين.

ويقع الحقل في حوض مرزوق في جنوب شرق ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية.

وبحسب موقع "بوابة الوسط" الليبي، فإن إغلاق الحقل في مرات سابقة جرى بهدف مطالبة محتجين بتحسين ظروفهم المعيشية، وبناء مصفاة في الجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة، ووضع حد لنقص الوقود في جنوب ليبيا.