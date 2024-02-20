إعلان يضع "كنتاكي" في مأزق السخرية من نازحي غزة.. ما حقيقته؟

لكن الإعلان الذي نشره فرع شركة المطاعم في إحدى جزر الكاريبي، لم يكن يقصد خيام النازحين الفلسطينيين، بل كان يشير إلى حدث محلي هناك، إثر ذلك، حيث يُظهر إعلان كان تم نشره منتصف الشهر الحالي على صفحة الفرع في "فيسبوك" طلبًا من المتابعين للمساعدة في العثور على خيمة تعود للشركة تعرَّضت للسرقة، وإبلاغ الشرطة عن أي معلومات عنها.

ذلك المنشور، أثار العديد من التعليقات الساخرة وتطرقت إليه وسائل إعلام محلية؛ ما اضطر "كنتاكي" وشركات محلية أخرى للإشارة إليه مجددًا في إعلاناتها.

كما يبدو ظاهرًا على الإعلان كتابة وسم "KFC Antigua"، وأنتيغوا هي دولة مؤلفة من جزيرتي أنتيغوا وبربودا في منطقة البحر الكاريبي.

يشار إلى أن العديد من الشركات والمنتجات العالمية، تواجه حملات مقاطعة واسعة منذ بدء حرب غزة، بسبب اتهامها بدعم لإسرائيل.