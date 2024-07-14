حماس بصدد اتخاذ قرار قد يطيل أمد الحرب.. وخبراء يحذّرون

أكد خبراء ومختصون سياسيون، أن أي قرار لحركة حماس متعلق بوقف المفاوضات مع إسرائيل بشأن التهدئة بغزة، سيؤدي إلى إعلان الجيش الإسرائيلي بدء مرحلة جديدة من الحرب ضد الحركة وجناحها المسلح.

وكانت وكالة "فرانس برس"، نقلت عن قيادي كبير في حماس لم تسمه، قوله، إن الحركة قررت وقف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، متهمًا إسرائيل بعدم الجدية في التوصل لاتفاق تهدئة.

ولاحقًا نفى عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، ما نشرته الوكالة الفرنسية.

وأكد أن وقف حماس للمفاوضات لا أساس له من الصحة، مضيفًا: "التصعيد النازي ضد شعبنا من قبل نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا".

ويأتي ذلك، عقب محاولة الجيش الإسرائيلي اغتيال القائد العام للجناح المسلح لحماس محمد الضيف والقيادي رافع سلامة باستهداف لمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

طوق نجاة

قال أستاذ العلوم السياسية، أحمد عوض، إن "اتخاذ حماس قرارًا بالانسحاب من مفاوضات التهدئة بالوقت الحالي سيؤدي إلى ارتفاع وتيرة المواجهة العسكرية بين جناحها المسلح وإسرائيل في قطاع غزة، وسيدفع الجيش الإسرائيلي لخطوات جديدة".

وأوضح عوض، لـ"إرم نيوز"، أن "القادة السياسيين لإسرائيل سيجدون في ذلك فرصة لتحميل حماس المسؤولية عن فشل المفاوضات، وأنها الطرف الذي لا يرغب في التوصل لاتفاق"، متابعًا: "يمثل ذلك طوق نجاة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأشار إلى أن "أي قرار من هذا النوع سيدفع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ خطوات قوية وتنفيذ عمليات عسكرية في مناطق جديدة من القطاع، وتحديدًا مناطق الوسط، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الحرب على غزة".

وأضاف: "بهذه الحالة ستكون حماس اتخذت قرارًا خاطئًا، خاصة أن هناك ضغطًا أمريكيًّا غير مسبوق على إسرائيل ورغبة ملحة من الولايات المتحدة من أجل التوصل لاتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار بغزة ولو بشكل مؤقت".

وتابع: "نتنياهو سيكون أكبر الرابحين من مثل هذا القرار، وسيعمل على التنصل من الضغوط الأمريكية والدولية من خلال توجيه أصابع الاتهام لحماس، التي انسحبت من المفاوضات في لحظات حرجة وحساسة للغاية".

أخبار ذات علاقة اتهام مصري لإسرائيل بـ"عدم الجدية" في المحادثات حول غزة

خطوات دراماتيكية

ورأى المحلل السياسي، فريد أبو ضهير، أن "أي قرار بتعليق مشاركة حماس بمفاوضات التهدئة يمثل إشارة إلى تحقيق الجيش نجاحًا غير عادي في الهجوم الذي نفذه على منطقة المواصي أمس السبت، واستهدف اغتيال محمد الضيف".

وقال أبو ضهير، لـ"إرم نيوز" إن "لم ينجح الجيش الإسرائيلي في اغتيال الضيف، فتعليق المفاوضات يعني نجاحه في الوصول لهدف آخر وقائد عسكري كبير بالجناح المسلح لحماس".

وأكد أن نفي حماس للخبر خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: "بتقديري ربما تكون حماس مسؤولة عن تسريب خبر وقف المفاوضات في إطار جس نبض الوسطاء وإسرائيل، ومن ثم تراجعت على إثر إدراكها لخطورة مثل هذا القرار وعدم قدرة قياداتها على تحمل تبعاته".

وبين أن "حماس تتهرب من الضغوط الإقليمية التي تمارس عليها من خلال تأكيدها رفض استهداف المدنيين وإيقاع عدد كبير من الضحايا"، مشددًا على أن حماس تسير بخطوات دراماتيكية من أجل ضمان التوصل لاتفاق تهدئة.

ووفق المحلل السياسي، فإن "حماس تتعرض لضغوط من وسطاء التهدئة من أجل المضي قدمًا بالمفاوضات مع إسرائيل، وستحاول استغلال ذلك من أجل الحصول على ضمانات لتخفيف وتيرة القتال خلال مباحثات التهدئة، والحيلولة دون استئناف القتال عقب التوصل لاتفاق مرحلي".