مقتل قيادي في "حزب الله" بغارة إسرائيلية شرق لبنان

قُتل قيادي في ميليشيا حزب الله السبت جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في شرق لبنان، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحزب، وذلك على وقع التصعيد المتواصل عبر الحدود مع إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.

وقال مصدر مقرّب من ميليشيا حزب الله لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته إن "مسيرة استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق (بلدة) شعت الواقعة شمال مدينة بعلبك، ما أسفر عن مقتل ميثم العطار وهو مسؤول محلي من حزب الله".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أوردت أن شخصاً قُتل جراء "مسيرة معادية استهدفت سيارة من نوع رابيد بيضاء اللون، عند مفترق بلدة شعت- قضاء بعلبك".

ومنذ بدء الحرب في غزة، يتبادل حزب الله الداعم لحماس، والجيش الإسرائيلي القصف بشكل يومي عبر الحدود، وتزداد حدته تبعاً للمواقف أو عند استهداف اسرائيل قياديين ميدانيين.

ورغم أن التصعيد يتركّز بشكل رئيسي في جنوب لبنان، تشن إسرائيل بين الحين والآخر ضربات في العمق اللبناني وتحديداً في شرق البلاد، مستهدفةً عناصر من "حزب الله" أو فصائل أخرى.

ووقع الاستهداف السبت على بعد حوالى مئة كيلومتر من الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل.

وأدت الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان إلى مقتل اثنين من كبار قادة حزب الله في الأسابيع الأخيرة. ورداً على ذلك، أطلق الحزب وابلاً من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية على شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.