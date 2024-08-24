أعلنت ميليشيا حزب الله، اليوم السبت، استهدافها بواسطة مسيرتين انتحاريتين موقعين عسكريين وجنودا إسرائيليين قرب حدود لبنان الجنوبية.

وقالت الميليشيا في بيانات متفرقة إن "المقاومة استهدفت تموضعا لجنود العدو ‏في موقع هرمون بمحلقة (مسيرة) انقضاضية، وأصابته مباشرة"على حد قولها.

وأوضحت أن مسلحيها " استهدفوا التجهيزات التجسسية في ‏موقع الراهب (الإسرائيلي) بمحلقة انقضاضية، وأصابوها إصابة مباشرة".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي فورا على ما ورد في بيانات ميليشيا حزب الله.

​​​​​​​وفي وقت سابق السبت، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "مسيرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا بصاروخ موجه استهدف منزلا في بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل".

وأضافت الوكالة أن "أطراف بلدتي عيترون ومارون الراس في قضاء بنت جبيل، تعرضت لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الإسرائيلي المنصوبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".