قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في قطاع غزة "أصبح يلوح في الأفق".

وذكر بلينكن أمام منتدى أسبن الأمني في كولورادو، أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل أصبح يلوح في الأفق، مضيفا أن المفاوضين "يتجهون صوب الهدف النهائي"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: "لا تزال هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل وإلى تفاوض. ونحن في خضم القيام بذلك تحديدا".

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وكثر الحديث أخيرا من الجانب الأمريكي حول قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى.

لكن غالبا ما يُتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة المفاوضات.