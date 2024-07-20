قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تصريح لوول ستريت جورنال، السبت، إن الحرب الشاملة أصبحت وشيكة للغاية وطريقة منعها هي الضغط على إيران.

ويتزامن تصريح كاتس مع تصاعد التوترات على الجبهة الشمالية، حيث أطلق "حزب الله" رشقة كبيرة من الصواريخ استهدفت مناطق في الجليل الأعلى والجولان.

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصد 45 صاروخا أطلقت من لبنان تجاه الشمال، شملت منطقة الجليل الأعلى والجولان السوري.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: "بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في هضبة الجولان عند الساعة 3:35 عصرا (بالتوقيت المحلي)، تم رصد نحو 30 صاروخا عبرت من لبنان".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الدفاعات الجوية "اعترضت عدة صواريخ، فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة".

وأوضح أن "رجال الإطفاء يعملون على إخماد العديد من الحرائق التي اندلعت في المنطقة نتيجة عمليات الإطلاق، وليس هناك مصابون".

وفي البيان ذاته، قال الجيش إنه "إثر تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي عند الساعة 3:56 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، تم رصد نحو عشر عمليات إطلاق صواريخ من لبنان، دون وقوع إصابات".

وتابع: "بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى عند الساعة 15.58 (بالتوقيت المحلي)، تم رصد نحو 5 عمليات إطلاق صواريخ قادمة من لبنان، تم اعتراض معظمها من قبل الدفاعات الجوية، دون وقوع إصابات".

من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن "أضرارا لحقت بمصنع في كيبوتس عامير (شرق كريات شمونة) الذي لم يتم إخلاء سكانه بمنطقة إصبع الجليل، جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان".