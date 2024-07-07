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العالم العربي

ليبيا.. مصادرة وقود مهرب إلى تونس عبر معبر "رأس جدير"

ليبيا.. مصادرة وقود مهرب إلى تونس عبر معبر "رأس جدير"
معبر "رأس جدير" الحدوديالمصدر: أ ف ب
فريق التحرير
فريق التحرير
07 يوليو 2024، 7:52 ص

صادرت السلطات الليبية كمية كبيرة من الوقود داخل مركبات للمسافرين عبر منفذ رأس جدير الحدودي كانت في طريقها إلى تونس، ضمن حملة أمنية لمنع تهريب النفط الليبي إلى خارج البلاد.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لقرار وزارة الداخلية الليبية الذي يقضي بمنع جميع المسافرين من نقل الوقود عند السفر من ليبيا إلى تونس، والاكتفاء بخزان وقود المركبة الخاصة.

 

📷 ادارة إنفاذ القانون تضبط وقود و مواد غذائية و أجهزة كهربائية بالاضافة إلى مبلغ مالي يفوق المصرح به في سيارات المسافرين عبر معبر راس اجدير الحدودي . #ليبيا #المرصد

Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Saturday, July 6, 2024

 

كما صادرت السلطات مواد غذائية وغيرها من المواد المدعومة وأجهزة كهربائية ومبلغًا ماليًّا يفوق المصرح به، وفقًا لبيان لإدارة القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

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 وبحسب وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي، يعتبر معبر رأس جدير من أكبر منافذ التهريب في العالم، حيث تخرج منه سيارات التهريب بالآلاف، وتمر عبره يوميًّا 30 شاحنة نفط إلى تونس وكذلك آلاف المهاجرين، مشيرًا إلى أن قيمة ما يُهَرَّب عبر المعبر أسبوعيًّا تصل إلى 100 مليون دولار يخسرها الاقتصاد الليبي.

ليبياتونس

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