السلطات التونسية تمدد توقيف مدير مكتب الغنوشي 4 أشهر

قررت السلطات القضائية في تونس، اليوم الجمعة، تمديد توقيف مدير مكتب رئيس حركة النهضة الإسلامية، فوزي كمون، لأربعة أشهر إضافية، فيما تحقق السلطات بعدة قضايا بحق راشد الغنوشي.

وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية في تونس نقلا عن مصادرها بأنه: "تم إبلاغ فوزي كمون مدير مكتب الغنوشي بتمديد الإيقاف التحفظي عليه لـ 4 أشهر إضافية".

يأتي هذا في وقت تحقق فيه السلطات التونسية مع فوزي كمون بتهم غسيل الأموال، فيما تواجه قيادات مقربة من الغنوشي على رأسهم، وزير العدل السابق نور الدين البحيري ورئيس الوزراء السابق علي العريض تحقيقات واسعة في عدة قضايا.