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العالم العربي

العراق.. حكم بإعدام 3 سويديين تورطوا في حادث إطلاق نار

العراق.. حكم بإعدام 3 سويديين تورطوا في حادث إطلاق نار
عناصر من الشرطة العراقيةالمصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
04 يوليو 2024، 1:40 م

قالت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الخميس، إن ثلاثة مواطنين سويديين حُكم عليهم بالإعدام في العراق، بسبب تورطهم في حادث إطلاق نار.

والشهر الماضي، استدعت الحكومة القائم بالأعمال العراقي للاحتجاج على عقوبة الإعدام بحق أحد الثلاثة المتورطين في الحادث، علمًا أن السويد من الدول المعارضة لتطبيق عقوبة الإعدام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية السويدية، قولها في بيان، إنها تلقت تأكيدًا أن سويديين اثنين آخرين أُدينا فيما يتعلق بالجريمة نفسها، وسيُعاقبان بالإعدام.

وأضافت أن "المعلومات التي تلقيناها عن عقوبات الإعدام شديدة الخطورة، ونعمل على ضمان عدم تنفيذها".

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وفي يونيو/ حزيران الماضي، ذكرت صحيفة "أفتون بلادت" أن المتهمين تورطوا في إطلاق النار على مواطن سويدي آخر في العراق، وذلك في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت الوزارة إنها تلقت تقريرًا عن الحكم على سويدي رابع بعقوبة الإعدام في جريمة أخرى، متعلقة بالمخدرات، إلا أنها لا يمكنها تأكيد المعلومات.

حكم الإعدامالعراقالسويد

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