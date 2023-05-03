المبعوث الأممي مارتن غريفيث يصل السودان

وصل مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، إلى السودان، في ظل استمرار المعارك الطاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

وأعلن مارتن غريفيث وصوله إلى بورتسودان، عبر حسابه في تويتر، ونشر صورة له خلال خروجه من الطائرة التي أقلته إلى السودان.