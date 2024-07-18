قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، سيدعم أي صفقة يقدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتبادل الرهائن مع حركة حماس.

جاء ذلك في تقرير أجابت فيه الصحيفة عن تساؤلات بشأن تبادل المحتجزين مع حركة حماس، وعن الشخصيات التي توافق أو ترفض تلك الصفقة في حال طرحها.

وقالت الصحيفة إن مُقترح الصفقة في حال طرحه، سيفوز بالأغلبية في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، وداخل الحكومة أيضًا.

وتوقعت "يديعوت أحرنوت" أن يحظى المقترح بدعم وزراء الدفاع، يوآف غالانت، والمواصلات، ميري ريغيف، والشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، وربما أيضًا معظم وزراء حزب "الليكود" الآخرين في الحكومة.

كما انضم حزب "شاس" إلى قائمة مؤيدي الصفقة، مُعلنًا أن ذلك هو الوقت المناسب، وهو ما قاله غالانت مرات عديدة منذ فترة قريبة.

وتشير التقديرات إلى أن وزراء حزب "الليكود"، من بينهم وزراء الخارجية، يسرائيل كاتس، والطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين، والزراعة، آفي ديختر، سيدعمون أيضًا مُقترح الحكومة الخاص بالصفقة.

وقالت الصحيفة إن الأصوات الرافضة للصفقة تتزايد، لكن عدد المؤيدين ليس قليلاً.

في مقابل ذلك، يواصل رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير، رفض أي صفقة قد تُطرح على الحكومة.