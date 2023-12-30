بعد هدوء قصير.. المواجهات تتجدد في جنوب لبنان

تعرضت أطراف منطقة علما الشعب في الجنوب اللبناني إلى قصف مدفعي إسرائيلي، وذلك بعد حالة من الهدوء الحذر شهدتها خلال ساعات الصباح، في أعقاب اشتباكات مسلحة استمرت طيلة نهار يوم أمس.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن عدد من أهالي ديرميماس أن "رصاصاً مصدره الجيش الإسرائيلي وصل إلى البلدة في عريض البلان، وأن الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط من مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الرشاشة، ويصل الرصاص إلى محيط بلدة كفركلا".

وأفادت الوكالة باستهداف تلة حمامص بثلاث قذائف مدفعية إسرائيلية، في حين ذكرت مصادر إعلامية أن "مقاتلات حربية إسرائيلية نفذت، قرابة الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم السبت، غارة جوية على مدينة بنت جبيل، إذ استهدفت أحد المنازل في حي البركة، وأفيد بتدميره تدميرا كاملا، وتضرر العديد من المنازل والسيارات المحيطة به، مثلما أفيد بوقوع إصابة واحدة نقلت إلى مستشفى في بنت جبيل".

كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب بشكل متقطع، ونفذ الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات بين منطقتي كفركلا وتل نحاس، واستهدفت كذلك مسيرة إسرائيلية سيارة "بيك آب" تابعة لبلدية يارون.