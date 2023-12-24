شاهد عيان في غزة: اعدامات ميدانية والكلاب تنهش عشرات الجثث المتحللة

انتشلت طواقم الدفاع المدني في شمال غزة عشرات الجثث المتحللة في الشوارع والطرقات وبجانب البيوت المهدمة، بعضهم بفعل القصف الإسرائيلي والبعض الآخر جرّاء عمليات القنص والإعدام الميداني من قبل الجيش الإسرائيلي المتوغل هناك.

وقال الناشط الفلسطيني حمزة حماد الذي شهد عمليات انتشال الجثامين إن "المشهد لا يمكن وصفه، وبدا مرعبًا وكأنني أشاهد أحد أفلام الزومبي فالدمار في كل مكان والجثث ملقاة على جوانب الطريق وقد تحللت وجثث أخرى لم تتحلل نهشتها الكلاب الجائعة".

و أضاف حماد في حديثه لـ"إرم نيوز" "لن أبالغ إن قلت إن شمال غزة بعد ما تعرّض له من قصف اسرائيلي وعملية عسكرية برية أصبح المكان الأخطر على وجه الأرض، فالعيش هنا أصبح مستحيلًا وسط كل هذا الدمار ورائحة الموت التي تفوح من كل مكان".