قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الأحد، إن الولايات المتحدة لا "تزال تبذل جهودا" في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في مدينة هاليفاكس الكندية، أن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقا"، بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، نقلت "رويترز" عن مصدرين مصريين قولهما إن المحادثات التي جرت بشأن غزة في القاهرة، انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

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وقال سوليفان إنه يأمل أن لا يخرج الوضع مع "حزب الله" اللبناني عن السيطرة نحو التصعيد.

وأضاف أن الرئيس جو بايدن في تواصل مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الحالي مع حزب الله، عقب شن الحزب هجوما واسعا على أهداف في إسرائيل فجر أمس الأحد.