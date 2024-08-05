كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية رفعت قيودها على تزويد إسرائيل بقنابل (MK-83) زنة نصف طن في إطار تعزيز دعمها لإسرائيل.

ووفق الصحيفة، يأتي ذلك "في وقت تهدد فيه إيران بالانتقام لاغتيال إسماعيل هنية في طهران، وتعهد حزب الله اللبناني بالانتقام لمقتل قائده العسكري الأعلى فؤاد شكر".

وما يزال مصير قنابل (MK-84) الأثقل وزنًا، والتي تزن الواحدة منها طنًا واحدًا، غير مؤكد، مع عدم وجود مؤشر واضح على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على نقلها إلى إسرائيل، وفق الصحيفة.

وكانت إدارة بايدن قد حجبت تلك القنابل الثقيلة عن إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الحملة العسكرية على مدينة رفح المكتظة بالمدنيين جنوبي غزة.

وستنضم هذه القنابل، التي تزن نصف طن، والتي استخدمها الجيش الإسرائيلي سابقًا في العديد من العمليات في الشرق الأوسط، خلال فترات الهدوء النسبي، إلى ما يقرب من 1700 قنبلة من طراز (MK-82) تزن الواحدة منها 551 رطلًا.

وكانت القنابل قد تم تحميلها على متن سفينة متجهة إلى إسرائيل قبل إصدار الرئيس الأمريكي بايدن قراراً بتأجيل منحها لإسرائيل خشية استخدامها في عمليتها العسكرية على مدينة رفح المكتظة بالسكان جنوبي قطاع غزة.



وكان مسؤول أمريكي قد كشف الشهر الماضي، أن بلاده ستستأنف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل، التي كانت جزءًا من شحنة أسلحة إلى إسرائيل عُلِّقَت في أبريل/نيسان الماضي، لكنها ستواصل حجب القنابل الثقيلة.