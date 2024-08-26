قال مسؤول أمريكي إن مسيرات أمريكية وفرت لإسرائيل صورًا استخدمت في استهداف منصات صواريخ تابع لميليشيا حزب الله اللبنانية، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان، الأحد، إنه دمر "آلاف منصات" إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بمشاركة "نحو 100 طائرة" حربية.

ووفق وكالة "فرانس برس"، نفى مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مشاركة الولايات المتحدة "في ضربات إسرائيل الوقائية".

وأشار المسؤول الكبير إلى الاكتفاء بتقديم معلومات استخبارية، مشددًا على أن المساعدة الأمريكية لمواجهة هذه الهجمات "لم تكن ضرورية".

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وصباح الأحد، أعلنت ميليشيا حزب الله عن شن هجوم تخلله إطلاق عدد كبير من المسيرات و"أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا" على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، في إطار ردها على مقتل القيادي البارز فؤاد شكر.