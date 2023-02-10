السودان.. إصابة 3 عسكريين بهجوم على موكب والي وسط دارفور

أعلنت السلطات في ولاية وسط دارفور، اليوم الجمعة، إصابة 3 عسكريين خلال هجوم مسلح على موكب الوالي، عند عودته من محلية وسط جبل مرة.

وقال المكتب الصحفي لوالي وسط دارفور، في بيان صحفي تلقته "إرم نيوز"، إن "والي وسط دارفور وأعضاء لجنة الأمن والمديرين العامين في حكومة الولاية، والإدارات الأهلية، سجلوا، الخميس، زيارة تفقدية لمدينة "قولو" حاضرة محلية وسط جبل مرة، للوقوف على أحوال المواطنين.