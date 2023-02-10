السودان.. إصابة 3 عسكريين بهجوم على موكب والي وسط دارفور
أعلنت السلطات في ولاية وسط دارفور، اليوم الجمعة، إصابة 3 عسكريين خلال هجوم مسلح على موكب الوالي، عند عودته من محلية وسط جبل مرة.
وقال المكتب الصحفي لوالي وسط دارفور، في بيان صحفي تلقته "إرم نيوز"، إن "والي وسط دارفور وأعضاء لجنة الأمن والمديرين العامين في حكومة الولاية، والإدارات الأهلية، سجلوا، الخميس، زيارة تفقدية لمدينة "قولو" حاضرة محلية وسط جبل مرة، للوقوف على أحوال المواطنين.
وأضاف: "أثناء عودة موكب والي الولاية، اليوم الجمعة، إلى زالنجي، تعرض لإطلاق نار غرب منطقة جلدو، في محلية غرب جبل مرة، من قبل متفلتين، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص عسكريين بجروح متفاوتة".
وأكد البيان أن القوات العسكرية السودانية قامت بتمشيط واسع للمنطقة عقب الحادث، حيث فر مطلقو النار هاربين وسط الجبال، بينما عقدت لجنة الأمن اجتماعا طارئا بحثت خلاله ملابسات الحادث ووعدت بملاحقة الجناة.
وتسيطر حركة تحرير السودان، برئاسة عبدالواحد محمد نور، على أجزاء واسعة منها، خصوصًا المناطق المحيطة بسلسلة جبل مرة.
ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها الميليشيات المنفلتة ذات التسليح العالي، وسط عجز السلطات الرسمية للدولة عن ملاحقة هذه الميليشيات الخارجة عن القانون، والقبض على المتورطين في العنف وتقديمهم إلى العدالة.
ولم تفلح اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة في دارفور، في وضع حد لجذور العنف المسلح في الإقليم، رغم إقرارها عددا من خطوات المعالجة.