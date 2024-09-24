مناهض لإسرائيل يقاطع خطابا لوزيرة بريطانية (فيديو)

تعرضت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، الاثنين، لاحتجاجات من قبل ناشطين رافضين لمبيعات الأسلحة لإسرائيل، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وبينما حظيت ريفز، بتصفيق حار خلال حديثها في أول خطاب لها في مؤتمر لحزب العمل كوزيرة للخزانة، تعرضت أيضًا لانتقادات من قبل ناشطين مناهضين لإسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن الأمن الموجود في القاعة، أخرج ناشطًا انتقد مبيعات الحكومة من الأسلحة إلى إسرائيل.

وردت الوزيرة قائلة: "هذا هو حزب العمال المتغير، حزب العمال الذي يمثل العمال، وليس حزب احتجاج".

وقال المتحدث باسم مجموعة تدعى "كلايميت ريسيستانس"، سام سيمونز، إن حزب العمل وعد بالتغيير، لكن "لم نحصل على تغيير في صناعة الوقود الأحفوري، أو في تراخيص الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية في غزة، والتقشف نفسه".

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت بريطانيا، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.