إطلاق سراح 9 سودانيين احتجزتهم الحركة الشعبية



وصل 9 أسرى سودانيين كانوا محتجزين لدى الحركة الشعبية ليل الجمعة، إلى مطار الخرطوم بعد إطلاق سراحهم بوساطة من رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

وكانت الحركة الشعبية جناح الحلو قد احتجزت 9 من رعاة قبيلة المسيرية.

واستقبل نائب رئيس المجلس السيادي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الأسرى الذين احتجزتهم الحركة الشعبية، ودعا "الشعبية" لاحترام وقف إطلاق النار والانضمام لمسيرة السلام.

ورحب ممثل رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السودانية، اللواء الركن عصام الدين عبد الله الدروقي، بإطلاق سراح المواطنين الأسرى لدى الحركة الشعبية، وهنأ أسرهم بعودتهم إلى ديارهم سالمين.

وأكد اللواء عبد الله الخير رئيس استخبارات قوات الدعم السريع، حرص القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على حماية السودان وشعبه، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو والتي توجت بإطلاق سراح الأسرى.

وشدد ممثل قبيلة المسيرية الناظر الصادق حريكة، على حرص القبيلة على تعزيز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوداني، ورغبتها الصادقة في العيش الكريم والأمن والاستقرار مع كل القبائل المحيطة بها.

وأعرب ممثل الأسرى عثمان الإمام البشرى عن شكره للحكومة السودانية ممثلة في رئيس مجلس السيادة ونائبه، وسفارة السودان بجوبا وحكومة جمهورية جنوب السودان على جهودهم من أجل إطلاق سراحهم.