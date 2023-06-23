الزبيدي: الحكومة اليمنية عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الخدمات

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إن الحكومة الحالية، "باتت غير قادرة على القيام بمهامها في توفير الحد الأدنى من الخدمات".

وأضاف الزبيدي أن مجلس القيادة الرئاسي، "يواجه الكثير من الصعوبات بعد استهداف الميليشيات الحوثية للمنشآت النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت".

جاء حديث عيدروس، في إطار ندوة سياسية أقامها المعهد الملكي البريطاني "تشاتام هاوس" في العاصمة لندن، الخميس، أكد من خلالها أن "الجنوب لن يُقدم على أي إجراءات أحادية لإعلان الاستقلال، وسيعمل على تحقيق ذلك من خلال عملية سلمية تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأوضح، وفقاً للموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، أن "أبناء الجنوب لا يطالبون بالانفصال كما يروّج له البعض؛ كونهم ليسوا أقلية". لافتا إلى أن "الجنوب كان دولة لها عَلَم، ونشيد، وعملة، ومقاعد في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومن حق شعبه أن يستعيد دولته كاملة السيادة"، وفق قوله.