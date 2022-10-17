بن مبارك: نطالب بتعطيل شبكة الحوثيين المالية لوقف تربحهم من الحرب



طالب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي باستهداف وتعطيل "الشبكة المالية" لميليشيا الحوثي، مؤكدا أن "تربح ميليشيات الحوثي الانقلابية من الحرب، يشكل عائقا أمام قبولها أي حلول للسلام".

وقال بن مبارك، خلال لقائه السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، في الرياض "ننبه لخطورة قيام ميليشيات الحوثي باستيراد المشتقات النفطية عبر شركات وهمية، واستخدام ذلك في عمليات غسيل الأموال، وتمويل الحرب"، مطالبا "باستهداف الشبكة المالية للحوثيين وتعطيلها".