بن مبارك: نطالب بتعطيل شبكة الحوثيين المالية لوقف تربحهم من الحرب
طالب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي باستهداف وتعطيل "الشبكة المالية" لميليشيا الحوثي، مؤكدا أن "تربح ميليشيات الحوثي الانقلابية من الحرب، يشكل عائقا أمام قبولها أي حلول للسلام".
وقال بن مبارك، خلال لقائه السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، في الرياض "ننبه لخطورة قيام ميليشيات الحوثي باستيراد المشتقات النفطية عبر شركات وهمية، واستخدام ذلك في عمليات غسيل الأموال، وتمويل الحرب"، مطالبا "باستهداف الشبكة المالية للحوثيين وتعطيلها".
وشدد الوزير اليمني على أن "استمرار ميليشيات الحوثي، بنهب موارد ميناء الحديدة، ورفضها تخصيص تلك الموارد، لدفع رواتب الموظفين، في مناطق سيطرتها، سواء بعد اتفاق (أستكهولم) أو تنفيذا لمقترح الهدنة الموسعة، المقدم من المبعوث، يؤكد أن تربح الميليشيات من الحرب، يشكل عائقا أمام قبولها بالسلام"، وفق ما نقلت عنه وكالة "سبأ" الرسمية.
من جهته، أكد السفير الهولندي بيتر ديرك هوف، على استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام.