مباحثات يمنية في الأردن تمهّد لعملية تبادل أسرى

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إن مباحثات بين طرفَي النزاع في اليمن تجري في العاصمة الأردنية عمان منذ الجمعة برعاية الأمم المتحدة؛ بهدف التمهيد لعملية تبادل أسرى مستقبلية.

ونقلت "فرانس برس" عن مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط جيسيكا موسان قولها، إن الاجتماع الذي تحضره اللجنة إلى جانب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بين طرفَي النزاع في اليمن يهدف إلى "معالجة القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن عملية إفراج مستقبلية".

وأعربت موسان عن ترحيبها بأي إجراء يساعد على بناء الثقة بين الأطراف ويسهل في نهاية المطاف جمع العائلات بأحبائهم.

وأكدت اللجنة أنها ملتزمة بأداء دورها كوسيط محايد وتشارك بنشاط في اتصالات مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لضمان أن تُنفّذ عملية الإفراج المستقبلية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، على النحو المتفق عليه من جانب الأطراف في سويسرا في آذار/مارس 2023".

ويوم الجمعة الماضي، أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أن الاجتماع يهدف إلى استئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم" المبرم قبل خمسة أعوام.