بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تقتحم منزل شيخ قبلي في إب وتروع النساء والأطفال

وأكد الإرياني في تغريدات على حسابه في "تويتر" أن "هذه الجريمة النكراء امتداد لمسلسل الفظائع التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وطالت المواطنين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وتساءل عن حالة الصمت الدولي "المخزي" وتقاعس منظمات وهيئات حقوق الإنسان، عن القيام بدورها في التنديد بتلك الجرائم وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وشهدت محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، شمال البلاد، خلال العام الماضي، أكثر من 6 آلاف جريمة وانتهاك، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنهب والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة، وغيرها من الجرائم والانتهاكات، في مختلف مناطق المحافظة، وفق تقرير حقوقي.

وذكرت منظمة "رصد" للحقوق والحريات (محلية)، أنه تم توثيق 241 جريمة قتل، و310 جرائم شروع في القتل، فضلًا عن قتل 6 مختطفين في سجون ميليشيات الحوثيين جراء التعذيب، إلى جانب قيامها بـ58 عملية اقتحام ومداهمات للمؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة والمنازل، ونحو 22 جريمة نهب.

وأشارت السبت الماضي، إلى مصادرة الحوثيين للعشرات من الممتلكات العامة والخاصة في 34 جريمة، و9 حالات سطو على أراضي مواطنين وسرقة 49 سيارة، إلى جانب اختطاف 1216 بينهم 487 مختطفا من الأمناء الشرعيين في المحافظة.