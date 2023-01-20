بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تقتحم منزل شيخ قبلي في إب وتروع النساء والأطفال
نشر ناشطون يمنيون مقاطع فيديو تُظهر عددًا من عناصر ميليشيا الحوثي وهم يقتحمون منزلًا لأحد الوجهاء القبليين في محافظة إب الخاضعة لسيطرتهم، وعبثهم بمحتوياته وترويع النساء والأطفال.
وقد لقيت مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة، التي لم يعرف تاريخها، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت مصادر محلية لـ"إرم نيوز" أن عناصر مسلحة من ميليشيات الحوثيين، اقتحمت منزل شيخ قبلي يدعى معاذ المقرعي، وهو مختطف لدى الميليشيات، بدعوى البحث عن شقيقه، في قرية المساجيد بمنطقة الحوج في مديرية ريف إب، رغم وجود نساء في المنزل بمفردهن دون وجود رجال.
وأشارت المصادر إلى أن مسلحي الميليشيات الحوثية اقتحموا المنزل عنوة، دون أي أوامر قضائية، وروّعوا النساء والأطفال، وعبثوا بمحتوياته ونهبوا مقتنيات ثمينة بينها أوراق ملكية الأسرة لقطع أراضٍ.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة الشرعية في اليمن معمر الإرياني، اليوم الجمعة، إن "مشهد اقتحام عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لمنزل الشيخ معاذ عبدالرحمن المقرعي في قرية المساجيد في محافظة إب، والذي لم يكن يتواجد فيه سوى النساء والأطفال، وطردهن من المنزل، ونهب محتوياته، يعكس وحشيتها وهمجيتها وتنصلها من كل القيم والعادات والتقاليد اليمنية".
وأكد الإرياني في تغريدات على حسابه في "تويتر" أن "هذه الجريمة النكراء امتداد لمسلسل الفظائع التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وطالت المواطنين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وتساءل عن حالة الصمت الدولي "المخزي" وتقاعس منظمات وهيئات حقوق الإنسان، عن القيام بدورها في التنديد بتلك الجرائم وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وشهدت محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، شمال البلاد، خلال العام الماضي، أكثر من 6 آلاف جريمة وانتهاك، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنهب والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة، وغيرها من الجرائم والانتهاكات، في مختلف مناطق المحافظة، وفق تقرير حقوقي.
وذكرت منظمة "رصد" للحقوق والحريات (محلية)، أنه تم توثيق 241 جريمة قتل، و310 جرائم شروع في القتل، فضلًا عن قتل 6 مختطفين في سجون ميليشيات الحوثيين جراء التعذيب، إلى جانب قيامها بـ58 عملية اقتحام ومداهمات للمؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة والمنازل، ونحو 22 جريمة نهب.
وأشارت السبت الماضي، إلى مصادرة الحوثيين للعشرات من الممتلكات العامة والخاصة في 34 جريمة، و9 حالات سطو على أراضي مواطنين وسرقة 49 سيارة، إلى جانب اختطاف 1216 بينهم 487 مختطفا من الأمناء الشرعيين في المحافظة.