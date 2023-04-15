اليمن.. انطلاق المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى
انطلقت، صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين القوات الحكومية والتحالف العربي من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، التي من المقرر أن يتم خلالها إطلاق سراح 887 أسيرا، على ثلاث مراحل.
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن أولى الرحلات الجوية لنقل الأسرى انطلقت من مطار أبها جنوب غرب السعودية، نحو العاصمة اليمنية صنعاء، وعلى متنها 120 أسيرًا مفرجًا عنه.
وتستبق الرحلة الأولى، التي تنطلق من مطار أبها الدولي، خمس رحلات جوية أخرى ضمن برنامج اليوم الثاني من عملية تبادل الأسرى والمختطفين اليمنيين، بينهم نجل وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، العميد طارق صالح، وعدد من الأسرى السعوديين والسودانيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، عضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، إن رحلات نقل الأسرى المقررة اليوم السبت، تشمل 6 رحلات جوية لطيران اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موزعة على مطارات "المخا – صنعاء، أبها – صنعاء، صنعاء – الرياض" خلال فترة زمنية متقاربة.
وذكر فضائل في تغريدة على "تويتر"، أن 3 رحلات جوية ستنطلق من المخا، غربي اليمن، إلى العاصمة صنعاء، سيتم خلالها نقل 100 أسير حوثي لدى القوات الحكومية، فيما تنطلق رحلة من صنعاء إلى الرياض، تحمل على متنها 20 أسيرا، بينهم "عفاش طارق" و"العميد محمد صالح"، نجل وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، و19 من قوات التحالف العربي، بينهم 16 سعودي الجنسية و6 سودانيي الجنسية.
كما أشار المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، إلى انطلاق رحلتين جويتين من مطار أبها إلى صنعاء، لنقل 250 أسيرا حوثيا.