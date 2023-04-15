اليمن.. انطلاق المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى

انطلقت، صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين القوات الحكومية والتحالف العربي من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، التي من المقرر أن يتم خلالها إطلاق سراح 887 أسيرا، على ثلاث مراحل.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن أولى الرحلات الجوية لنقل الأسرى انطلقت من مطار أبها جنوب غرب السعودية، نحو العاصمة اليمنية صنعاء، وعلى متنها 120 أسيرًا مفرجًا عنه.

وتستبق الرحلة الأولى، التي تنطلق من مطار أبها الدولي، خمس رحلات جوية أخرى ضمن برنامج اليوم الثاني من عملية تبادل الأسرى والمختطفين اليمنيين، بينهم نجل وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، العميد طارق صالح، وعدد من الأسرى السعوديين والسودانيين.