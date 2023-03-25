اليمن.. نجاة وزير الدفاع ورئيس الأركان ومحافظ تعز من هجوم بمسيرة حوثية

نجا وزير الدفاع اليمني، الفريق محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء صغير بن عزيز، ومحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم السبت، من هجوم بطائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيات الحوثيين على موكبهم جنوبي تعز، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجنود والمرافقين.

وقالت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لـ"إرم نيوز"، إن "ميليشيات الحوثيين شنت هجومها الجوي على موكب القيادات العسكرية والمدنية بمديرية المعافر جنوبي المحافظة، أثناء عودتهم من زيارة لمدينة المخا، جنوب غرب تعز".