اليمن.. نجاة وزير الدفاع ورئيس الأركان ومحافظ تعز من هجوم بمسيرة حوثية
نجا وزير الدفاع اليمني، الفريق محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء صغير بن عزيز، ومحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم السبت، من هجوم بطائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيات الحوثيين على موكبهم جنوبي تعز، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجنود والمرافقين.
وقالت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لـ"إرم نيوز"، إن "ميليشيات الحوثيين شنت هجومها الجوي على موكب القيادات العسكرية والمدنية بمديرية المعافر جنوبي المحافظة، أثناء عودتهم من زيارة لمدينة المخا، جنوب غرب تعز".
وذكرت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لعدم تخويلها بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "قصف الموكب أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجنود والمرافقين، وتضرر عدد من المركبات العسكرية والمدنية، في إحصائية أولية".
وكان وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء صغير بن عزيز، ومحافظي تعز والحديدة وقادة المحاور العسكرية ووفد من التحالف العربي، قد عقدوا لقاءً أمس الجمعة مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في البلاد، العميد طارق صالح، لمناقشة الوسائل المناسبة للتعامل مع التصعيد العسكري لميليشيات الحوثيين، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف الجبهات.