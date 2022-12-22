هل تنجح اللجنة العسكرية المشتركة في توحيد الجبهة المناهضة للحوثيين؟

تمضي "اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة" في اليمن، في تحركاتها الميدانية بجميع المناطق العسكرية والتشكيلات والأجهزة الأمنية والمحاور العسكرية منذ أشهر، في إطار المهام الموكلة إليها والمتمثلة في إعادة هيكلة وتوحيد القوات العسكرية والأمنية المناهضة لميليشيات الحوثي.

وتشكلت هذه اللجنة في اليمن بقرار جمهوري من مجلس القيادة الرئاسي في أواخر أيار/مايو الماضي، من 59 عضوا، برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر، وهو آخر وزير دفاع في دولة الجنوب السابقة "جمهورية اليمن الديمقراطية" وأول وزير دفاع لليمن بعد الوحدة.

وبدا التقارب والخطاب الموحد في جبهة الشرعية واضحا حول هذه اللجنة وآلية عملها، حيث يضع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي آمالا كبيرة على عمل اللجنة، وإمكانيتها في توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية المناوئة للحوثي، في إطار منظم ومسرح عمليات موحد.

أفضل لجنة

ووصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بأنها من أفضل اللجان التي تعمل مع مجلس القيادة الرئاسي، لافتا إلى أنها تمثل "نخبة من القيادات العسكرية والأمنية من كل الوحدات العسكرية والتشكيلات، وهذه اللجنة أنجزت خطتها ورفعتها لمجلس القيادة الرئاسي وتمت المصادقة على هذه الخطة".

وأوضح العليمي في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، أن هناك ثلاث مراحل لعملية إعادة هيكلة وتوحيد القوات العسكرية والأمنية، حيث تتمثل المرحلة الأولى في إنشاء غرفة عمليات مشتركة، مشيرا إلى أنه تم البدء بإعداد هذه الغرفة في عدن، فيما تتمثل المرحلة الثانية في توحيد مسرح العمليات، قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تتمثل في عملية الدمج التي تأتي متأخرة، كونها تحتاج إلى وقت طويل، وليست قابلة للتنفيذ حاليا بينما ما زالت المعركة مستمرة.