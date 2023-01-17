بإحاطة لمجلس الأمن من صنعاء.. غروندبرغ يكشف نتائج جهود الوساطة‎‎

وأكد غروندبرغ في مستهل إحاطته على أنه أجرى مناقشات وصفها بالإيجابية والبناءة مع ما يعرف برئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط في صنعاء، بعد مناقشات مثمرة أجراها في وقت سابق مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والشركاء الإقليميين والدوليين في ‎الرياض ومسقط.

وأوضح أن "الوضع العسكري العام في اليمن ما زال مستقرا، ولم يكن هناك تصعيد كبير، ولا تغييرات في خطوط المواجهة الأمامية".

ومع ذلك، أكد المبعوث الأممي وجود "نشاطات عسكرية محدودة على خطوط الجبهات، وتحديداً في محافظات مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج، وكذلك على طول منطقة الحدود السعودية اليمنية".