اليمن.. مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين شرق أبين
قتل جندي يمني وأصيب 5 آخرون من أفراد القوات المشتركة اليوم الجمعة، بانفجار عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر تنظيم القاعدة في مديرية مودية، شرق محافظة أبين، جنوب اليمن، وفق ما أفادت مصادر محلية.
وقالت مصادر في مديرية مودية لـ"إرم نيوز"، إن "عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر تنظيم القاعدة، انفجرتا في منطقة أمسدارة، على مدخل وادي عويمران، شرق المديرية، أثناء مرور عربات عسكرية تابعة للقوات المشتركة، ما أدى إلى مقتل جندي من أفراد اللواء الرابع مشاة، وإصابة 5 جنود آخرين، من أفراد الوحدات العسكرية الأخرى".
وذكرت المصادر أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الشهيد عوض أحمد في مديرية مودية، قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد محنف في مديرية لودر، المتاخمة لمودية.
وكان عناصر تنظيم القاعدة، قد فجّروا أمس الخميس، دراجة نارية مفخخة، شرق مودية، في محاولة لاستهداف عربة عسكرية تابعة للواء 103 مشاة، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وتمكنت القوات المسلحة الجنوبية، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بالاشتراك مع قوات حكومية، خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، من السيطرة على مديريتي مودية والمحفد، شرق محافظة أبين، وتطهيرها من عناصر القاعدة، بعد حملة عسكرية تدعى "سهام الشرق" انطلقت في أغسطس/آب الماضي.