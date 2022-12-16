اليمن.. مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين شرق أبين

قتل جندي يمني وأصيب 5 آخرون من أفراد القوات المشتركة اليوم الجمعة، بانفجار عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر تنظيم القاعدة في مديرية مودية، شرق محافظة أبين، جنوب اليمن، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وقالت مصادر في مديرية مودية لـ"إرم نيوز"، إن "عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر تنظيم القاعدة، انفجرتا في منطقة أمسدارة، على مدخل وادي عويمران، شرق المديرية، أثناء مرور عربات عسكرية تابعة للقوات المشتركة، ما أدى إلى مقتل جندي من أفراد اللواء الرابع مشاة، وإصابة 5 جنود آخرين، من أفراد الوحدات العسكرية الأخرى".