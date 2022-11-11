مقتل وجرح ما لا يقل عن 10 مدنيين إثر قصف حوثي جنوب اليمن

سقط ما لا يقل عن 10 أشخاص، بين قتيل وجريح، جراء صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثيين، اليوم الجمعة، استهدفت من خلاله منطقة سكنية تقع شمال غرب محافظة لحج جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن "ميليشيات الحوثيين الانقلابية، استهدفت عبر إطلاقها صاروخًا حراريًا، منطقة قداش الواقعة بمديرية كرش في محافظة لحج".

وبحسب المصادر، فقد "أسفر الهجوم الصاروخي، عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة آخرين، جميعهم مدنيون، بينهم أطفال، فضلًا عن أضرار مادية، طالت ممتلكات المواطنين".

وأشارت المصادر، إلى "أن "المنطقة السكنية، التي استهدفتها عناصر ميليشيات الحوثيين، كانت تتمركز في جبل (تنسم) المطل على منطقة (قداش)، المأهولة بالسكان".

وأفادت مصادر متطابقة بأن "القوات الجنوبية المسلحة، ردت من خلال توجيه عدة ضربات مدفعية، استهدفت مصدر إطلاق الصاروخ".

ومنذ انتهاء الهدنة الأممية، في الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثفت ميليشيات الحوثيين من قصف المناطق السكنية، واستهداف المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية.