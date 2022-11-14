الحكومة اليمنية تقر السياسات الإجرائية العاجلة لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

أقرت الحكومة اليمنية الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة، في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وتضمنت السياسات الحكومية العاجلة، التي أقرتها الحكومة اليمنية في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته يوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، عدة نقاط في المسار القانوني أبرزها "استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيات الحوثي الإرهابية، والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة، وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية".

كما تضمنت "إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الميليشيات الإرهابية، والعاملة خارج اليمن".

وخلال الاجتماع الاستثنائي، وجه رئيس الحكومة معين عبدالملك "الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية".

وشدد عبدالملك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على ضرورة "رفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني؛ لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية".

وأكد عبدالملك "حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني، وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية".

وأفاد رئيس الحكومة اليمنية بأن "استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة، بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتأمين الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية".

وأوضح معين عبدالملك أن "قرار تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية، وحماية المواطنين المتضررين، الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه الميليشيات، والتي تهدد مصالح اليمنيين، والعالم أجمع".