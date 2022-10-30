الحوثيون يحولون مركز الإنزال السمكي في الحديدة لثكنة عسكرية
قال مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة غربي اليمن، يوم الأحد، إن مليشيا الحوثي حوّلت أكبر مركز إنزال سمكي في المحافظة إلى ثكنة عسكرية.
وأضاف المكتب في بيان أن "مليشيا الحوثي، أقدمت يوم السبت، على اقتحام أكبر مركز إنزال سمكي لخدمة الصيادين في منطقة الفازة في المحافظة، وحولته إلى ثكنة عسكرية لها، ما تسبب بحرمان 3 آلاف صياد من مصدر رزقهم الوحيد".
وأشار البيان إلى أن "المليشيا الحوثية، منعت اقتراب الصيادين من مركز الإنزال السمكي وحوطته بعشرات الأطقم العسكرية، واتخذت المبنى مقرا لما تسميها القوات البحرية التابعة لها في مسعى منها لتهديد الملاحة الدولية عرض البحر الأحمر".
وطالب، الأمم المتحدة "باتخاذ موقف حازم والضغط على المليشيا الحوثية لإخلاء المنشآت العامة والخاصة، وضمان حق الصيادين لمصادر دخلهم".
إلى ذلك، عاد 70 صيادًا يمنيًا، يوم الأحد، إلى محافظة الحديدة بعد إطلاق سراحهم من قبل السلطات الإرتيرية.
وذكرت مصادر إعلام يمنية، أن السلطات الإرتيرية أفرجت عن هؤلاء الصيادين بعضهم كانوا محتجزين منذ أربعة أشهر، بينما لا يزال نحو 18 آخرين رهن الاحتجاز لدى السلطات هناك.
وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، لحظة وصول الصيادين إلى مركز الإنزال السمكي في محافظة الحديدة.
وكانت السلطات الإرتيرية قد أفرجت عن نحو 200 صياد يمني من المحتجزين لديها، في أيلول/سبتمبر الماضي.
وتشير بعض الشهادات التي يطلقها ناشطون يمنيون عادة إلى أن إرتيريا تستخدم المحتجزين من الصيادين اليمنيين في "أعمال السخرة بمعسكرات أسياس أفورقي في الساحل الإرتيري"، إلا أن تلك المعلومات لم تؤكدها مصادر رسمية يمنية.