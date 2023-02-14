إحباط محاولة تخريبية لأحد أنابيب النفط الخام في شبوة

وخلال الأعوام الأخيرة، تعرّضت أنابيب تصدير النفط الخام والغاز المسال المؤدية إلى ميناء "النشيمة" النفطي بمديرية رضوم، جنوبي محافظة شبوة، للعشرات من العمليات التخريبية من قبل مجهولين، أدت إلى تراجع الكميات المصدّرة من النفط الخام والغاز المسال من اليمن.

وشنّت مليشيات الحوثيين، أواخر العام الماضي، هجمات متعددة على موانئ تصدير النفط الخام اليمني الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، في ميناء "الضبة" بمحافظة حضرموت، وميناءي "النشيمة" و"قنا" بمحافظة شبوة، جنوبي البلاد.